Chi è Myrta Merlino? Età, carriera e vita privata della conduttrice e giornalista

Myrta Merlino è una nota giornalista, scrittrice, conduttrice e autrice televisiva. È nata il 3 maggio 1968 a Napoli, dopo aver conseguito il diploma al liceo classico si è laureata in scienze politiche. Prima di approdare sul piccolo schermo ha lavorato per il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea. Iniziò poi a lavorare come giornalista collaborando con il quotidiano Il Mattino. Il suo esordio in televisione risale al 1994. Su Rai Due in passato ha realizzato servizi per il rotocalco Mixer, su Rai Tre ha invece svolto il ruolo di responsabile ...

Lude52Luca : @myrtamerlino Tutto vero! Cara Myrta per evitare certi paragoni/ consigli, fai un favore a te e a chi ti segue! N… - Fox59gr : @La7tv @myrtamerlino @Pinokabras Cara Myrta non dare più voce a questa gente, ci sono regole chi non le rispetta né paga le conseguenze. - MenassiStefano : RT @SCRIGNOMAGICO: myrta zerbino ma chi ti credi di essere per cercare di mettere alla gogna le persone con domande illegittime sulla loro… - FabioVaio : RT @SCRIGNOMAGICO: myrta zerbino ma chi ti credi di essere per cercare di mettere alla gogna le persone con domande illegittime sulla loro… -