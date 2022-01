Barcellona-Real Madrid oggi in tv: canale, orario e diretta streaming, Supercoppa spagnola 2022 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Barcellona-Real Madrid, match valido per la semifinale di Supercoppa spagnola 2022. Tutto pronto per il via della competizione a contendersi il trofeo saranno le due squadre più blasonate del campionato iberico. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 20 di mercoledì 12 gennaio. La partita sarà trasmessa in diretta tv e in streaming su Discovery+ e sul Nove. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo Reale. IL REGOLAMENTO PROGRAMMA E TELECRONISTI DELLA PARTITA SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La data, l’, latv e lodi, match valido per la semifinale di. Tutto pronto per il via della competizione a contendersi il trofeo saranno le due squadre più blasonate del campionato iberico. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 20 di mercoledì 12 gennaio. La partita sarà trasmessa intv e insu Discovery+ e sul Nove. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempoe. IL REGOLAMENTO PROGRAMMA E TELECRONISTI DELLA PARTITA SportFace.

Advertising

mirkocalemme : Il timing della firma di #Insigne è stato pessimo (pessimo!), ma i tifosi del #Napoli che esultano per il suo addio… - forumJuventus : [Financial Times] La Corte di Giustizia UE si pronuncerà sulla Superlega entro il 2022. Ma Juve, Real e Barça sono… - mirkocalemme : Il #Napoli ha un capitano napoletano, cresciuto nel settore giovanile, autore di 114 gol (a Real, Borussia, PSG, Ju… - sportface2016 : #Supercoppa di #Spagna: programma e telecronisti della semifinale #BarcaReal - an_to_nel_la : In questi giorni ho capito che se vieni accostato a Real o Barcellona diventi bravo e fantastico. Si applica la pro… -