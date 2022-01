Atalanta-Venezia 2-0 (VIDEO GOL HIGHLIGHTS): i bergamaschi volano grazie a Muriel e Maehle (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Si è appena conclusa la gara di Coppa Italia valida per gli ottavi di finale tra Atalanta e Venezia. Questo il risultato e il tabellino del match.Atalanta-Venezia 2-0, tabellino e... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Si è appena conclusa la gara di Coppa Italia valida per gli ottavi di finale tra. Questo il risultato e il tabellino del match.2-0, tabellino e...

Advertising

Atalanta_BC : Spogliatoi pronti per l'esordio in #CoppaItaliaFrecciarossa ???? All is set for Atalanta-Venezia ???? #AtalantaVenezia… - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - LAROMA24 : Coppa Italia, Atalanta-Venezia 2-0: nerazzurri ai quarti #AsRoma - sergiomoce13 : Final Atalanta 2-0 Venezia Coppa Italia 1/8. Atalanta avanza a 1/4 1-0 Muriel 12’ 2-0 Maehle 88’ -