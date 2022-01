Alessia Marcuzzi pronta al rientro a Mediaset (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Quando Alessia Marcuzzi ha lasciato Mediaset in molti si sono chiesti quale fosse il suo destino televisivo. Sky? La7? Discovery? Rai? Da quest’ultima sarebbe stata davvero corteggiata, ma la richiesta di Milly Carlucci di averla nel cast di Ballando con le Stelle si è conclusa con un nulla di fatto. Chi prevedeva, auspicava (o desiderava?) lo sbarco di Alessia Marcuzzi su altri lidi rimarrà però deluso, perché secondo TvBlog la conduttrice sarebbe pronta per tornare in tv dove è sempre stata di casa: Mediaset. Più precisamente nella nuova stagione de Le Iene su Italia 1. Se la stagione autunnale ha visto scendere al fianco di Nicola Savino numerose donne a rotazione (da Elodie a Madame fino a Michela Giraud ed Iva Zanicchi), la stagione primaverile potrebbe vedere il ... Leggi su biccy (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Quandoha lasciatoin molti si sono chiesti quale fosse il suo destino televisivo. Sky? La7? Discovery? Rai? Da quest’ultima sarebbe stata davvero corteggiata, ma la richiesta di Milly Carlucci di averla nel cast di Ballando con le Stelle si è conclusa con un nulla di fatto. Chi prevedeva, auspicava (o desiderava?) lo sbarco disu altri lidi rimarrà però deluso, perché secondo TvBlog la conduttrice sarebbeper tornare in tv dove è sempre stata di casa:. Più precisamente nella nuova stagione de Le Iene su Italia 1. Se la stagione autunnale ha visto scendere al fianco di Nicola Savino numerose donne a rotazione (da Elodie a Madame fino a Michela Giraud ed Iva Zanicchi), la stagione primaverile potrebbe vedere il ...

