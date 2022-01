WhatsApp, utenti nel panico: sarà possibile vedere chi ci parla “alle spalle” (Di martedì 11 gennaio 2022) Meta sta lavorando ad un aggiornamento WhatsApp che permetterà agli utenti di vedere chi sta parlando di loro quando sono assenti dalla chat. WhatsApp è uno strumento utilissimo per la vita di tutti i giorni. Permette di rimanere in contatto con persone lontane, ma anche con gruppi di amici che, per variabili della vita, non potete più vedere con costanza. Insomma l’app di messaggistica istantanea ha il pregio di mantenere collegate le persone. Un pregio di non poco conto, certo, a cui si sono sommati nel tempo diversi difetti. Ad esempio abbiamo scoperto che ci sono persone che amano mandare lunghi audio che costringono l’ascoltatore a stare minuti interi ad ascoltare la loro opinione senza poter ribattere. Un problema talmente diffuso che WhatsApp la ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 11 gennaio 2022) Meta sta lavorando ad un aggiornamentoche permetterà aglidichi stando di loro quando sono assenti dalla chat.è uno strumento utilissimo per la vita di tutti i giorni. Permette di rimanere in contatto con persone lontane, ma anche con gruppi di amici che, per variabili della vita, non potete piùcon costanza. Insomma l’app di messaggistica istantanea ha il pregio di mantenere collegate le persone. Un pregio di non poco conto, certo, a cui si sono sommati nel tempo diversi difetti. Ad esempio abbiamo scoperto che ci sono persone che amano mandare lunghi audio che costringono l’ascoltatore a stare minuti interi ad ascoltare la loro opinione senza poter ribattere. Un problema talmente diffuso chela ...

