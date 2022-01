Venti anni di Guantanamo: l’abisso creato dagli Stati Uniti (Di martedì 11 gennaio 2022) Torture, abusi, tute arancioni, filo spinato una guerra al terrorismo realizzata senza alcun rispetto del diritto dei detenuti. Per il mondo, Guantanamo è semplicemente questo: un campo di prigionia tra i peggiori al mondo. Un luogo di detenzione che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e prima di lui Barack Obama, avevano promesso di InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 11 gennaio 2022) Torture, abusi, tute arancioni, filo spinato una guerra al terrorismo realizzata senza alcun rispetto del diritto dei detenuti. Per il mondo,è semplicemente questo: un campo di prigionia tra i peggiori al mondo. Un luogo di detenzione che il presidente degli, Joe Biden, e prima di lui Barack Obama, avevano promesso di InsideOver.

Advertising

riotta : Le stragi #Kazakistan, regia di #Putin , sono segnale di quel che accadrà negli Anni Venti, con Russia e Cina a sfi… - GianfrancoM6 : @yenisey74 Ci sono stato venti anni fa ed è bellissima, sembra di stare in paradiso ???????????????? - Papillo25651960 : @FiorellaMannoia Il condottiero che ha ucciso gli italiani negli anni venti non la pensava così - jolie_golde : @frasianonimeper Mark …sei già nel futuro! Venti anni non sono ancora passati ???? Ergo appartengo al primo gruppo anche io ?? - dolcementecaty : RT @rockolpoprock: Oggi si festeggiano i venti anni di 'Amorematico' dei Subsonica -