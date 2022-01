Tutto ma non il Quirinale: cosa c’è dietro il gioco del silenzio di Draghi sul Colle (Di martedì 11 gennaio 2022) Tutto tranne il Quirinale. «Non risponderò a nessuna domanda sulla presidenza della Repubblica», è stata la premessa con cui il presidente del Consiglio Mario Draghi ha aperto la conferenza stampa sui decreti Covid e sull’emergenza Coronavirus. Rispettata, perché il premier è poi rimasto in religioso silenzio quando i giornalisti hanno provato lo stesso a solleticarlo. Anche annunciandogli che Silvio Berlusconi non intende sostenere un suo governo bis in caso di suo approdo al Colle. Una scelta in evidente contraddizione con l’incontro con i giornalisti di fine anno, quando Draghi invece per la prima volta decise di rispondere alle domande sul tema accettando di fatto la sua candidatura («sono un nonno al servizio delle istituzioni») ma vincolandola al prosieguo dell’esperienza del ... Leggi su open.online (Di martedì 11 gennaio 2022)tranne il. «Non risponderò a nessuna domanda sulla presidenza della Repubblica», è stata la premessa con cui il presidente del Consiglio Marioha aperto la conferenza stampa sui decreti Covid e sull’emergenza Coronavirus. Rispettata, perché il premier è poi rimasto in religiosoquando i giornalisti hanno provato lo stesso a solleticarlo. Anche annunciandogli che Silvio Berlusconi non intende sostenere un suo governo bis in caso di suo approdo al. Una scelta in evidente contraddizione con l’incontro con i giornalisti di fine anno, quandoinvece per la prima volta decise di rispondere alle domande sul tema accettando di fatto la sua candidatura («sono un nonno al servizio delle istituzioni») ma vincolandola al prosieguo dell’esperienza del ...

CottarelliCPI : Draghi in conferenza stampa ha appena detto una verità: non ha senso chiudere tutta la scuola prima di chiudere tut… - myrtamerlino : Tutti vogliono le #scuole, giustamente, aperte. Ma perché non siamo stati in grado di metterle in sicurezza?Sistemi… - borghi_claudio : @alesdamb @LucianoSiri68 Sul fatto invece che il Parlamento non sia rappresentativo per colpa di Mattarella ha solo… - MicheleDAuria64 : RT @jessmandy1887: Il mio dipendente #novax ha deciso di licenziarsi e mandare affanculo un contratto a tempo indeterminato. Tutto per non… - intornoAlTempo : RT @beuatysky: Quanto tempo a rincorrersi... basterebbe fermarsi, guardarsi negli occhi, dirsi tutto. Per non perdersi. Che il mondo è p… -