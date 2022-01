Soleil vuole abbandonare il GF Vip: “Esco, non ce la faccio più” (Di martedì 11 gennaio 2022) Odiata, amata, ma in ogni caso Soleil Sorge è sempre stata la preferita del pubblico ogni volta che è finita al televoto. Ormai nella casa del GF Vip davano tutti per scontato che anche ieri sera l’ex corteggiatrice trionfasse contro Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo, ma qualcosa è cambiato. I telespettatori hanno votato Nathaly con il 63% delle preferenze, Soleil con il 23% e Carmen soltanto il 14%, un vero crollo per la Sorge. Quando Alfonso Signorini ha fatto il nome della Caldonazzo i vipponi sono rimasti senza parole, soprattutto Nathaly. Ma come mai c’è stata la disfatta della Sorge? In molti sostengono che le percentuali bulgare per la nuova arrivata e il risultato deludente di Soleil siano da attribuire a Katia Ricciarelli. Il pubblico chiedeva a gran voce una squalifica della cantante, che non c’è stata e così sembra che molti ... Leggi su biccy (Di martedì 11 gennaio 2022) Odiata, amata, ma in ogni casoSorge è sempre stata la preferita del pubblico ogni volta che è finita al televoto. Ormai nella casa del GF Vip davano tutti per scontato che anche ieri sera l’ex corteggiatrice trionfasse contro Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo, ma qualcosa è cambiato. I telespettatori hanno votato Nathaly con il 63% delle preferenze,con il 23% e Carmen soltanto il 14%, un vero crollo per la Sorge. Quando Alfonso Signorini ha fatto il nome della Caldonazzo i vipponi sono rimasti senza parole, soprattutto Nathaly. Ma come mai c’è stata la disfatta della Sorge? In molti sostengono che le percentuali bulgare per la nuova arrivata e il risultato deludente disiano da attribuire a Katia Ricciarelli. Il pubblico chiedeva a gran voce una squalifica della cantante, che non c’è stata e così sembra che molti ...

