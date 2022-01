Sci alpino, Mikaela Shiffrin rimonta e batte Vlhova a Schladming: vittoria n.73 in Coppa del Mondo (Di martedì 11 gennaio 2022) Il primo slalom femminile della storia sulla Planai vede il ritorno alla vittoria di Mikaela Shiffrin. L’americana trionfa a Schladming con una rimonta epica dopo una seconda manche ai limiti della perfezione. È il successo numero 73 in carriera in Coppa del Mondo per la statunitense, che conquista la seconda vittoria stagionale tra i pali stretti dopo quella ottenuta a Killington. Shiffrin aveva chiuso al quinto posto a metà gara, ma nella seconda manche si è totalmente scatenata. Strepitosa la prova dell’americana sul muro, dove ha fatto la differenza rispetto a tutte le avversarie. Anche Petra Vlhova si è dovuta arrendere alla rivale, chiudendo a 15 centesimi dall’americana. La slovacca si consola comunque con la ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) Il primo slalom femminile della storia sulla Planai vede il ritorno alladi. L’americana trionfa acon unaepica dopo una seconda manche ai limiti della perfezione. È il successo numero 73 in carriera indelper la statunitense, che conquista la secondastagionale tra i pali stretti dopo quella ottenuta a Killington.aveva chiuso al quinto posto a metà gara, ma nella seconda manche si è totalmente scatenata. Strepitosa la prova dell’americana sul muro, dove ha fatto la differenza rispetto a tutte le avversarie. Anche Petrasi è dovuta arrendere alla rivale, chiudendo a 15 centesimi dall’americana. La slovacca si consola comunque con la ...

