Rossi | “I genitori non dicono un No ai figli e a scuola diventano difficili Gli insegnanti hanno perso autorevolezza e considerati dagli alunni loro pari” VIDEO

"Noi oggi ci ritroviamo in una società dove non c'è verticalità. Oggi insegnare è difficile perchè c'è l'evaporazione della pedana. Era un simbolo di autorità e di autorevolezza. L'insegnante una volta veniva ascoltato solo per il fatto di stare sopra la pedana. Oggi la condizione dell'insegnante è la condizione della nudità senza la pedana. Senza la pedana l'insegnante si ritrova in basso, alla pari con gli studenti". L'articolo Rossi: "I genitori non dicono un No ai figli e a scuola diventano difficili. Gli insegnanti hanno perso autorevolezza e considerati dagli alunni loro pari"

