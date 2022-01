Qualiano | va in giro con una pistola “per autodifesa” | denunciato un 14enne

zazoomblog : Qualiano a 14 anni in giro con una pistola: “Mi serve per autodifesa”. Denunciato dai Carabinieri - #Qualiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualiano giro

..., Villaricca e Quarto, in Campania. - continua sotto - "Condividiamo in linea generale che ... esprimendo la necessità di "fermare i viaggi dei rifiuti, che più fanno ildel mondo e più ...... nuovi focolaiNapoli, focolaio Covid tra figli di No vax in una scuola SALUTE Gallipoli, ... Neldi un paio di giorni, i quattro hanno accusato i primi sintomi dell'infezione. Ma quando ...I carabinieri lo hanno individuato dopo la segnalazione da parte di alcuni residenti, preoccupati per un gruppo di giovani con atteggiamento sospetto ...Questo il commento all’articolo inserito nella Legge di bilancio approvata alla Camera dei Deputati che prevede l'impossibilità di realizzare impianti di trattamento rifiuti a Giugliano in Campania, Q ...