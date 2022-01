Orietta Berti: «Diventerò nonna bis. Ma non me n’ero resa conto» (Di martedì 11 gennaio 2022) La cantante, 78 anni, lo ha annunciato ospite televisiva a Verissimo. «Me l’hanno detto mio figlio e la sua compagna. Perché, lo ammetto, non mi ero accorta di nulla». Una bella notizia per l’inizio del 2022 per la cantante Orietta Berti, artista che sta vivendo una nuova grande ondata di popolarità ormai da un anno. Leggi su omgossip.myblog (Di martedì 11 gennaio 2022) La cantante, 78 anni, lo ha annunciato ospite televisiva a Verissimo. «Me l’hanno detto mio figlio e la sua compagna. Perché, lo ammetto, non mi ero accorta di nulla». Una bella notizia per l’inizio del 2022 per la cantante, artista che sta vivendo una nuova grande ondata di popolarità ormai da un anno.

