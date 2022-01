Morto David Sassoli: Tajani, “Se ne va un grande Presidente” (Di martedì 11 gennaio 2022) ROMA – “La morte del collega e amico David mi lascia sgomento e profondamente costernato. Con lui se ne va un grande Presidente sia sotto il profilo politico che umano. Esprimo con affetto vicinanza alla sua famiglia. Riposa in pace David”. Lo scrive su Twitter il vicePresidente del Partito popolare europeo, Antonio Tajani (foto), per ricordare l’amico e collega David Sassoli, scomparso nella notte all’età di 65 anni. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 11 gennaio 2022) ROMA – “La morte del collega e amicomi lascia sgomento e profondamente costernato. Con lui se ne va unsia sotto il profilo politico che umano. Esprimo con affetto vicinanza alla sua famiglia. Riposa in pace”. Lo scrive su Twitter il vicedel Partito popolare europeo, Antonio(foto), per ricordare l’amico e collega, scomparso nella notte all’età di 65 anni. L'articolo L'Opinionista.

