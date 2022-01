Ma niente rancori. (Di martedì 11 gennaio 2022) Alessandra Mastronardi si concede per il tradizionale photocall al Lido guarda le foto Quattro anni d’amore, nozze programmate, poi posticipate causa Covid. Matrimonio riprogrammato, poi annullato. E stavolta pare definitivamente. Tra Alessandra Mastronardi, 36 anni a febbraio, e l’attore scozzese Ross McCall, 44, è rottura. Lo conferma lei stessa con una story su Instagram. Negando, però, le voci di gossip – e di un terzo incomodo – che si sono diffuse in questo periodo. Leggi anche › Testimonial beauty: da Federica Pellegrini ad Alessandra ... Leggi su iodonna (Di martedì 11 gennaio 2022) Alessandra Mastronardi si concede per il tradizionale photocall al Lido guarda le foto Quattro anni d’amore, nozze programmate, poi posticipate causa Covid. Matrimonio riprogrammato, poi annullato. E stavolta pare definitivamente. Tra Alessandra Mastronardi, 36 anni a febbraio, e l’attore scozzese Ross McCall, 44, è rottura. Lo conferma lei stessa con una story su Instagram. Negando, però, le voci di gossip – e di un terzo incomodo – che si sono diffuse in questo periodo. Leggi anche › Testimonial beauty: da Federica Pellegrini ad Alessandra ...

