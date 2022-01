Liverpool, Salah: “Voglio restare ma non dipende solo da me” (Di martedì 11 gennaio 2022) Mohamed Salah vuole rimanere il Liverpool. Lo si capisce dall’atteggiamento dell’egiziano nei confronti della società con la quale ha passato gli anni migliori della sua carriera vincendo Champions League e Premier League. Ma al momento vi è ancora distanza offerta e domanda da parte dell’entourage dell’egiziano attualmente impegnato, assieme al compagno Manè, in Coppa d’Africa. In una intervista al magazine GQ l’attaccante ha ribadito di essere ormai orientato a rimanere ma ha confermato anche che non dipende tutto da lui. Per arrivare all’accordo definitivo ha spinto il Liverpool a muoversi con una offerta degna di essere discussa vista la qualità assoluta del calciatore. Liverpool: le parole di Mohamed Salah Salah è schietto e sulla rivista GQ ha parlato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 11 gennaio 2022) Mohamedvuole rimanere il. Lo si capisce dall’atteggiamento dell’egiziano nei confronti della società con la quale ha passato gli anni migliori della sua carriera vincendo Champions League e Premier League. Ma al momento vi è ancora distanza offerta e domanda da parte dell’entourage dell’egiziano attualmente impegnato, assieme al compagno Manè, in Coppa d’Africa. In una intervista al magazine GQ l’attaccante ha ribadito di essere ormai orientato a rimanere ma ha confermato anche che nontutto da lui. Per arrivare all’accordo definitivo ha spinto ila muoversi con una offerta degna di essere discussa vista la qualità assoluta del calciatore.: le parole di Mohamedè schietto e sulla rivista GQ ha parlato ...

Advertising

infoitcultura : Liverpool, Salah sul rinnovo: “Non dipende da me, non sono richieste folli” - NMercato24 : Liverpool, Salah sul rinnovo: 'Non sto chiedendo una cifra folle.' #Calciomercato #11gennaio - CalcioPillole : Liverpool, Salah sul rinnovo: “Non dipende da me, non sono richieste folli” - mlpfootball : #salah parla del suo contratto: Voglio restare, amo i tifosi e il club, ma con l'amministrazione, gli e stata racco… - LucienVangon : Inutile dire che FSG ha fatto un lavoro eccezionale al Liverpool, ma questo stallo su Salah è davvero difficile da comprendere. -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Salah Roma e Mourinho, i conti non tornano: serve la rivoluzione Magari il Liverpool ci lascia Salah in prestito e siamo contenti... Ma io ho rispetto della proprietà e del direttore, non possiamo fare pazzie e mi devo adattare', le parole di Mourinho dopo la ...

Liverpool, Salah parla del suo rinnovo Commenta per primo L'attaccante del Liverpool Momo Salah Ha parlato a GQ e ha spiegato: ' Voglio restare , ma non dipende solo da me. È nelle loro mani: sanno cosa voglio, non sto chiedendo cose pazze. Quando chiedi qualcosa e sai che ...

Mohamed Salah Liverpool: l'egiziano vuole rimanere Periodico Daily - Notizie Liverpool, Salah: “Rinnovo? Voglio restare ma dipende dalla società. Non ho chiesto cifre folli” Mohamed Salah parla del suo futuro. L'attaccante egiziano ha rilasciato alcune dichiarazioni a GQ, dove si è soffermato sulla sua ...

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021/ Algeria bloccata all’esordio! Diretta gol live score Risultati Coppa d'Africa 2021: diretta gol live score delle cinque partite che martedì 11 gennaio si giocano per il primo turno, in campo i gironi D ed E.

Magari ilci lasciain prestito e siamo contenti... Ma io ho rispetto della proprietà e del direttore, non possiamo fare pazzie e mi devo adattare', le parole di Mourinho dopo la ...Commenta per primo L'attaccante delMomoHa parlato a GQ e ha spiegato: ' Voglio restare , ma non dipende solo da me. È nelle loro mani: sanno cosa voglio, non sto chiedendo cose pazze. Quando chiedi qualcosa e sai che ...Mohamed Salah parla del suo futuro. L'attaccante egiziano ha rilasciato alcune dichiarazioni a GQ, dove si è soffermato sulla sua ...Risultati Coppa d'Africa 2021: diretta gol live score delle cinque partite che martedì 11 gennaio si giocano per il primo turno, in campo i gironi D ed E.