LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Wadi Ad Dawasir-Wadi Ad Dawasir in DIRETTA: Walkner prende il comando tra le moto, Al-Attiyah regna tra le auto (Di martedì 11 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.02 Grazie amici di OA Sport per averci seguito in questa DIRETTA LIVE. L'appuntamento è per domani mattina per una nuova sfida nel deserto dell'Arabia Saudita, una prova da non perdere che condurrà i protagonisti nella cittadina di Bisha. Un saluto a tutti! 12.59 CAMION – Eduard Nikolaev si impone su Dmitry Sotnikov che resta leader della generale. Quest'ultimo resta saldamente il padrone di questa corsa, vinta senza rivali nella scorsa annata. 12.48 CAMION – Kamaz-Master barcolla, ma non molla. Eduard Nikolaev vince l'ottava frazione con 2 minuti e 34 su Dmitry Sotnikov che mantiene saldamente il primato nella graduatoria generale. Terzo posto per Martin Macík. 12.28 CAMION – Lo 'Zar' allunga! Eduard Nikolaev porta a due minuti il proprio margine su Martin Macík che in ...

