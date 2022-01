L'Eredità, la campionessa Sara a Flavio Insinna: 'Già ti odio' (Di martedì 11 gennaio 2022) Torna L'Eredità dopo lo stop forzato del giorno precedente, dovuto alla conferenza di Draghi. Flavio Insinna, nella puntata di martedì 12 gennaio si è ritrovato ancora una volta a dover fare affidamento su un solo professore. Samira Lui continua a risultare assente all'appello, ma nell'arco della suddetta puntata Insinna ha avuto modo di mandarle i saluti. Il conduttore romano, inoltre, ha congedato dal game show Chiara ed ha accolto al Triello tre nuovi giocatori. La Ghigliottina si è rivelata vincente? Andiamo subito a scoprirlo! L'Eredità, Chiara si congeda dalla trasmissione Anche per Chiara è arrivato il momento di levare i tacchi. La sua esperienza all'interno de L'Eredità si è conclusa con la sfida di martedì 12 gennaio. Purtroppo la ragazza non è mai riuscita a vincere, ma è ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 11 gennaio 2022) Torna L'dopo lo stop forzato del giorno precedente, dovuto alla conferenza di Draghi., nella puntata di martedì 12 gennaio si è ritrovato ancora una volta a dover fare affidamento su un solo professore. Samira Lui continua a risultare assente all'appello, ma nell'arco della suddetta puntataha avuto modo di mandarle i saluti. Il conduttore romano, inoltre, ha congedato dal game show Chiara ed ha accolto al Triello tre nuovi giocatori. La Ghigliottina si è rivelata vincente? Andiamo subito a scoprirlo! L', Chiara si congeda dalla trasmissione Anche per Chiara è arrivato il momento di levare i tacchi. La sua esperienza all'interno de L'si è conclusa con la sfida di martedì 12 gennaio. Purtroppo la ragazza non è mai riuscita a vincere, ma è ...

Advertising

zazoomblog : L’Eredità 11 gennaio 2022 la neo-campionessa Sara non indovina la parola alla ghigliottina - #L’Eredità #gennaio… - AlejoMarti1 : Se le date sono 1954, 1977, 1992 e 2018 e ti chiedono la data dell'eclissi più lunga del XXI secolo, non puoi rispo… - NatereF : @claudiadovesei @MartaAbbiati @FortunatoBille Ogni tanto (almeno io non sempre) guardiamo: /#eredita /Recenti/ scor… - infoitcultura : L'Eredità, cosa spunta sulle labbra della campionessa Valeria: prego? Pubblico impazzito - bakeoffitalia : L'Eredità Valeria, campionessa, quanto ha vinto, chi è, profilo, puntate - Marida Caterini -