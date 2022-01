L’addio di Gaia Tortora alla sorella | “Penso tu abbia deciso di lasciarci liberi”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 11 gennaio 2022) Ieri la morte di Silviaha sorpreso tutti ed è, laminore a parlare per la prima volta dell’ultimo anno vissuto dgiornalista. E’ un messaggio doveroso che la vicedirettrice del Tg La7 scrive per “chiarezza e trasparenza”, perché si eviti di dire di tutto sulla morte di Silvia. Un anno e due mesi fa la primogenita di Enzoha avuto un evento cerebrale che ieri dopo tanti mesi di ricovero l’ha portatamorte. Aveva solo 59 anni, la stessa età del conduttore televisivo morto per un tumore ai polmoni.ha protetto in ogni modo sua, se stessa, sua madre, nessuno sapeva delle condizioni di Silvia. Il messaggio dia Silvia “Eccoci ...