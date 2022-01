Inter, non solo Brozovic: tutto fatto per il rinnovo dei dirigenti (Di martedì 11 gennaio 2022) Steven Zhang pronto al rinnovo di contratto dei dirigenti Dopo l’accordo con Brozovic, mancano ultimi dettagli e l’annuncio, in casa Inter è tempo di rinnovo in blocco per tutti i dirigenti da Beppe Marotta a Robero Samaden, passando per Piero Ausilio e Dario Baccin. La volontà di Steven Zhang di confermare il quadro dirigenziale era chiaro fin da subito, ma ora con il suo ritorno in Italia tutto può essere messo nero su bianco. “Al responsabile dell’area tecnica e al suo fidato braccio destro verrà rinnovato il contratto in scadenza fino al 2024, stessa (nuova) scadenza per Beppe Marotta, amministratore delegato per l’area sport e Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile. Una scelta importante, quella da parte di Suning, sotto il profilo della ... Leggi su intermagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Steven Zhang pronto aldi contratto deiDopo l’accordo con, mancano ultimi dettagli e l’annuncio, in casaè tempo diin blocco per tutti ida Beppe Marotta a Robero Samaden, passando per Piero Ausilio e Dario Baccin. La volontà di Steven Zhang di confermare il quadro dirigenziale era chiaro fin da subito, ma ora con il suo ritorno in Italiapuò essere messo nero su bianco. “Al responsabile dell’area tecnica e al suo fidato braccio destro verrà rinnovato il contratto in scadenza fino al 2024, stessa (nuova) scadenza per Beppe Marotta, amministratore delegato per l’area sport e Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile. Una scelta importante, quella da parte di Suning, sotto il profilo della ...

