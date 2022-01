Il tasso affamato scopre un antico tesoro romano (Di martedì 11 gennaio 2022) Un tesoro risalente all'epoca romana , tra il III e il V secolo d. C., è tornato alla luce in Spagna grazie al lavoro di un "archeologo" sui generis . Il merito della scoperta, che è stata descritta ... Leggi su quotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Unrisalente all'epoca romana , tra il III e il V secolo d. C., è tornato alla luce in Spagna grazie al lavoro di un "archeologo" sui generis . Il merito della scoperta, che è stata descritta ...

Un tasso affamato ha trovato un tesoro in monete romane AGI - A caccia di bacche e vermi, un tasso affamato ha portato alla luce la più grande collezione di monete romane mai scoperta nel Nord della Spagna, successivamente autenticata da due archeologi. Il prezioso ritrovamento è avvenuto nei ...

