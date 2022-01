Gianmaria Antinolfi | la  spiazzante dichiarazione di Federica Calemme  a Giacomo Urtis 

(Di martedì 11 gennaio 2022)potrebbe ricevere l’ennesima delusione d’amore? LadiCalemme spiazzaLa relazione traCalemme non inizia con i migliori presupposti. Dopo settimane di pressing da parte di, la bellacede alle avances dell’imprenditore napoletano ma non appare affatto convinta della propri scelta. Durante la puntata di lunedì 10 gennaio, infatti, Alfonso Signorini lancia la prima bomba sulla neo nata coppia:avrebbe una relazione fuori dalla casa con un caro amico di. Laspiazza tutti ma, ancora più, è la recente confessione ...

Advertising

petalidistellex : RT @koala_moonlight: GIANMARIA ANTINOLFI - CHARLES BINGLEY Ricco gentiluomo, ha un carattere schietto e amichevole che gli procura immedia… - Francym97 : RT @koala_moonlight: GIANMARIA ANTINOLFI - CHARLES BINGLEY Ricco gentiluomo, ha un carattere schietto e amichevole che gli procura immedia… - manichina24 : RT @koala_moonlight: GIANMARIA ANTINOLFI - CHARLES BINGLEY Ricco gentiluomo, ha un carattere schietto e amichevole che gli procura immedia… - CharlotteHeyw : RT @koala_moonlight: GIANMARIA ANTINOLFI - CHARLES BINGLEY Ricco gentiluomo, ha un carattere schietto e amichevole che gli procura immedia… - ceci_patrizia : -

Ultime Notizie dalla rete : Gianmaria Antinolfi

Gli equilibri stanno cambiando e lo hanno capito bene anche Miriana Trevisan, Sophie Codegoni,, Jessica e Lulù Selassié e la Caldonazzo. Il gruppo ha goduto per quanto accaduto, ...Federica Calemme si è sbottonata con Giacomo Urtis svelando ciò che sente nei confronti didopo la serie di baci nella Casa del Grande Fratello Vip . "? Non sono presissima!", parla Federica Calemme Se lui (il ragazzo fuori, ndr) dovesse dare un segnale o venire ...Non finiscono gli accesi scontri tra i concorrenti del GF Vip. Alcune ore prima dell'ultima puntata del reality, andata in onda ieri in prima serata, a ...Nel corso dell'ultima puntata del GF Vip, Adriana Volpe ha espresso i suoi dubbi su Alessandro Basciano e sui sentimenti di quest'ultimo nei confronti di ...