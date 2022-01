Garanzie accessorie | la Kasko

(Di martedì 11 gennaio 2022) Gli automobilisti non sono tutti uguali e anche la polizza assicurativa si può adattare alle caratteristiche del guidatore. A parte la Responsabilità Civile (RC) obbligatoria è, infatti, possibile personalizzare la polizza in base alle esigenze, ma anche alle proprie caratteristiche di guida, al luogo di residenza, al rischio di incidentabilità: furto, incendio, atti di vandalismo,, infortunio, cristalli, fenomeni naturali avversi, soccorso stradale per auto in panne sono tra leche è possibile inserire nella polizza auto. Laè una di queste ed è tra le più costose perché copre contro ogni tipo di danno ricevuto o provocato. Una polizzaa valore intero significa che non prevede massimali e che il danno – anche se ingente – può essere coperto interamente dall’assicurazione. All’opposto si cita ...

Come funziona il servizio Con il servizio di IoInvio, è possibile effettuare spedizioni nazionali a partire da 6,90 euro (prezzo che varia in base al peso del pacco e allescelte) ......ed ai rischi di contagio legati alla nuova ondata della pandemia) c'è la possibilità di assistere ad un incremento medio dei premi per le polizze RC Auto e Moto e per le varie, ...