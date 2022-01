FIFA 22 | Account FUT Hackerati – EA Sports ha confermato un attacco phishing

(Di martedì 11 gennaio 2022) EAha rilasciato un comunicato per aggiornare la community sulle azioni intraprese per migliorare la sicurezza degliassociati alla serie. Di seguito il comunicato integrale. Nelle ultime settimane siamo stati informati che alcunidi giocatori di alto profilo sono stati. Attraverso la nostra indagine iniziale possiamo confermare che un certo numero disono stati compromessi tramite tecniche di. Utilizzando alcuni metodi le persone che agivano in modo dannoso sono state in grado di sfruttare l’errore umano all’interno del nostro team di esperienza del cliente e aggirare l’autenticazione a due fattori per accedere aglidi altri giocatori. Al momento, stimiamo che meno di 50 ...

Secondo quanto riportato da testate specializzate come Eurogamer, a cadere vittima dei criminali informatici sarebbero i giocatori di Ultimate Team, la modalit online di FIFA che permette di creare ... EA Sports ha ufficialmente dato il via alle votazioni per la selezione degli undici giocatori del Team of the Year 2021 in FIFA 22. Fifa Ultimate Team colpita da hacker – La notizia di quest'oggi, 10 gennaio, e riportata dalla fonte 'Ansa', riguarda Fifa Ultimate Team (FUT) presa di ...