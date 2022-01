David Sassoli, scomparso il Presidente che si batteva per un’Europa più solidale (Di martedì 11 gennaio 2022) E’ scomparso prematuramente David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo: avrebbe compiuto 66 anni nella prossima primavera, ma alcune complicazioni di salute l’hanno reso impossibile. David Sassoli, giornalista e politico, è stato il settimo italiano a ricoprire la carica di Presidente del Parlamento Europeo a partire dalle elezioni nel 2019; precedentemente era già stato eletto europarlamentare per il Partito Democratico. Con la prematura scomparsa di David Sassoli l’Italia e la politica europea perdono un uomo di visione, che nelle sue battaglie si è sempre impegnato per un’Europa più democratica, solidale e vicina ai singoli Paesi. Gli ultimi discorsi di David ... Leggi su fmag (Di martedì 11 gennaio 2022) E’prematuramentedel Parlamento Europeo: avrebbe compiuto 66 anni nella prossima primavera, ma alcune complicazioni di salute l’hanno reso impossibile., giornalista e politico, è stato il settimo italiano a ricoprire la carica didel Parlamento Europeo a partire dalle elezioni nel 2019; precedentemente era già stato eletto europarlamentare per il Partito Democratico. Con la prematura scomparsa dil’Italia e la politica europea perdono un uomo di visione, che nelle sue battaglie si è sempre impegnato perpiù democratica,e vicina ai singoli Paesi. Gli ultimi discorsi di...

