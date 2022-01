CORSPORT – Il Real Madrid vuole Ospina | De Laurentiis fiuta l’occasione

Leggi su napolipiu

(Di martedì 11 gennaio 2022) IlDavidper la prossima stagione, il club di Carlo Ancelotti lo ha messo in cima alle proprie preferenze. L’estremo difensore del Napoli ha 33 anni ed a giugno del 2022 vedrà scadere il suo contratto con il Napoli. La società sta ragionando sul rinnovo di, ma secondo Corriere dello Sport ilha avanzato la sua richiesta. Teoricamente il portiere fin ad ora potrebbe firmare per un altro club, così come ha fatto Insigne con il Toronto, con tanto di presentazione e saluto video ai nuovi tifosi.al: si abbassa il monte ingaggi Per il Napoli cederesarebbe un modo per tagliare ulteriormente il tetto degli ingaggi. L’addio al portiere ...