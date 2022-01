Caos scuole, la nota della Consulta Provinciale degli Studenti di Benevento (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Glauco Rampone, Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Benevento. “Noi studentesse e Studenti della Provincia di Benevento ci siamo ritrovati negli scorsi giorni a non avere alcuna certezza in merito al rientro a scuola. Siamo stati al centro del dibattito politico e del braccio di ferro fra le realtà nazionali, regionali e cittadine, senza che però una vera soluzione si sia trovata. Non tocca certo a noi decidere nel merito del contenimento della pandemia: non ne avremmo nemmeno le competenze. Tuttavia vivendo in prima persona la scuola, ne riconosciamo le carenze. La didattica a distanza è servita in passato come ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo lastampa di Glauco Rampone, Presidentedi. “Noi studentesse eProvincia dici siamo ritrovati negli scorsi giorni a non avere alcuna certezza in merito al rientro a scuola. Siamo stati al centro del dibattito politico e del braccio di ferro fra le realtà nazionali, regionali e cittadine, senza che però una vera soluzione si sia trovata. Non tocca certo a noi decidere nel merito del contenimentopandemia: non ne avremmo nemmeno le competenze. Tuttavia vivendo in prima persona la scuola, ne riconosciamo le carenze. La didattica a distanza è servita in passato come ...

Advertising

NicolaPorro : ?? La rivelazione di #Zangrillo, il caos nelle scuole per il #Covid e l'idea di una donna (di destra) al #Quirinale.… - fattoquotidiano : Caos scuole nelle Marche, i presidi: ‘Tra quarantene e no vax non si sa come apriremo’. E la Regione fa screening s… - Esterin62237731 : RT @Capezzone: Su @atlanticomag @ZanellatoWill sulla variante burocrazia a scuola e non solo - ottopagine : Caos scuole Campania, il senatore Grassi: 'De Luca un novello Don Rodrigo' #Avellino - dukana2 : RT @dukana2: In #Basilicata ??caos totale e scuole chiuse! -