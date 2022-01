Bruno Barbieri: “A 60 anni mi sento come un trentenne” (Di martedì 11 gennaio 2022) “La parola ‘sessanta’ mi inquieta”. Esordisce così, Bruno Barbieri, parlando dalla Florida con l’Adnkronos alla vigilia del suo sessantesimo compleanno. Una dichiarazione che però appare tutt’altro che credibile. E non perché lo chef aggiunga, subito dopo, di sentirsi “contento e soddisfatto” per una carriera strepitosa nella quale ha inanellato sette stelle Michelin, ha scritto un’infinità di libri di cucina, è stato (ed è) giudice di Masterchef per tutte e dieci le edizioni del talent culinario, è conduttore su Sky di ‘4 Hotel’. Troppo facile, infatti, con questi numeri, per uno come Barbieri parlare di un passato e di un presente ricchi di successi. E dire, ad esempio, “sono contento, non ho rimpianti e né rimorsi, ho vissuto la vita che desideravo, ma a sessant’anni sei già grande e sei nella fase ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 gennaio 2022) “La parola ‘sessanta’ mi inquieta”. Esordisce così,, parlando dalla Florida con l’Adnkronos alla vigilia del suo sessantesimo compleanno. Una dichiarazione che però appare tutt’altro che credibile. E non perché lo chef aggiunga, subito dopo, di sentirsi “contento e soddisfatto” per una carriera strepitosa nella quale ha inanellato sette stelle Michelin, ha scritto un’infinità di libri di cucina, è stato (ed è) giudice di Masterchef per tutte e dieci le edizioni del talent culinario, è conduttore su Sky di ‘4 Hotel’. Troppo facile, infatti, con questi numeri, per unoparlare di un passato e di un presente ricchi di successi. E dire, ad esempio, “sono contento, non ho rimpianti e né rimorsi, ho vissuto la vita che desideravo, ma a sessant’sei già grande e sei nella fase ...

