Boston Dynamics - Marc Raibert: "I robot ci aiuteranno a vivere meglio" (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Ces di Las Vegas è stato il primo palcoscenico pubblico sul quale la Hyundai è salita forte del sodalizio con la società di robotica americana Boston Dynamics, sancito dall'acquisto lo scorso giugno dell'80% del pacchetto azionario. Per quanto i prototipi esibiti dal costruttore coreano alla rassegna high-tech del Nevada fossero il risultato di una ricerca condotta in modo sostanzialmente autonomo (a proposito, la Hyundai ha fatto sapere che presto si vedranno le reali applicazioni della piattaforma autonoma PnD), la visione di un mondo popolato di automi collaborativi illustrata nelle giornate stampa del Ces è frutto dell'arrivo della società nata da una costola del MIT, finanziata a lungo dall'agenzia della difesa Usa Darpa e passata per le mani di Google prima e della giapponese SoftBank poi. Per accaparrarsela, la Casa coreana ... Leggi su quattroruote (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Ces di Las Vegas è stato il primo palcoscenico pubblico sul quale la Hyundai è salita forte del sodalizio con la società diica americana, sancito dall'acquisto lo scorso giugno dell'80% del pacchetto azionario. Per quanto i prototipi esibiti dal costruttore coreano alla rassegna high-tech del Nevada fossero il risultato di una ricerca condotta in modo sostanzialmente autonomo (a proposito, la Hyundai ha fatto sapere che presto si vedranno le reali applicazioni della piattaforma autonoma PnD), la visione di un mondo popolato di automi collaborativi illustrata nelle giornate stampa del Ces è frutto dell'arrivo della società nata da una costola del MIT, finanziata a lungo dall'agenzia della difesa Usa Darpa e passata per le mani di Google prima e della giapponese SoftBank poi. Per accaparrarsela, la Casa coreana ...

infoiteconomia : Hyundai porta nel metaverso il cane robot di Boston Dynamics - andreastoolbox : Il robot Spot di Boston Dynamics su Marte e nel Metaverso: il futuro secondo Hyundai - quattroruote : Marc Raibert (Boston Dynamics): 'I #robot ci aiuteranno a vivere meglio'. In un'intervista esclusiva, il chairman d… - CiccioDiddo : #DraghiVattene Locatelli parla come un androide di boston dynamics col processore schiantato al 110% - CiccioDiddo : @nicdemuro secondo me è un androide prototipo di boston dynamics ... sotto il busto ha i fili che escono .... -

Ultime Notizie dalla rete : Boston Dynamics Hyundai porta nel metaverso il cane robot di Boston Dynamics Molti dettagli devono ancora essere divulgati, ma il colosso automobilistico coreano Hyundai vuole utilizzare l'hardware del famoso cane robot di Boston Dynamics come una sorta di proxy del mondo reale per le interazioni VR. "L'idea alla base di Metamobility è che lo spazio, il tempo e la distanza diventeranno tutti irrilevanti. Collegando i ...

Migliori IPO su cui investire nel 2022 (focus su Wall Street) ... società Usa che produce sostituti della carne a base vegetale Chime : banca digitale Usa Boston Dynamics : società americana che si occupa della costruzione e dello sviluppo di robot che riproducono ...

Boston Dynamics - Marc Raibert: "I robot ci aiuteranno a vivere meglio" Quattroruote Hyundai porta nel metaverso il cane robot di Boston Dynamics Secondo i rapporti, la nuova unità ha 1,6 milioni di dollari di capitale sociale. Collegando i robot al metaverso, saremo in grado di muoverci liberamente tra il mondo reale e la realtà virtuale. Molt ...

Il robot Spot di Boston Dynamics su Marte e nel Metaverso: il futuro secondo Hyundai Il noto robot Spot di Boston Dynamics potrebbe presto essere collegato al Metaverso. Tranquilli, approfondiamo subito la questione.

Molti dettagli devono ancora essere divulgati, ma il colosso automobilistico coreano Hyundai vuole utilizzare l'hardware del famoso cane robot dicome una sorta di proxy del mondo reale per le interazioni VR. "L'idea alla base di Metamobility è che lo spazio, il tempo e la distanza diventeranno tutti irrilevanti. Collegando i ...... società Usa che produce sostituti della carne a base vegetale Chime : banca digitale Usa: società americana che si occupa della costruzione e dello sviluppo di robot che riproducono ...Secondo i rapporti, la nuova unità ha 1,6 milioni di dollari di capitale sociale. Collegando i robot al metaverso, saremo in grado di muoverci liberamente tra il mondo reale e la realtà virtuale. Molt ...Il noto robot Spot di Boston Dynamics potrebbe presto essere collegato al Metaverso. Tranquilli, approfondiamo subito la questione.