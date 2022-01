Bastoni e Camilla in dolce attesa, traguardo vicino: “Benvenuto nono mese” (Di martedì 11 gennaio 2022) Camilla, la compagna di Bastoni, annuncia l'ingresso del nono mese con un post pubblicato sul suo profilo Instagram Leggi su golssip (Di martedì 11 gennaio 2022), la compagna di, annuncia l'ingresso delcon un post pubblicato sul suo profilo Instagram

Advertising

tuseiantartide : RT @LadyStrong_: non Bastoni che dedica il gol a Camilla e alla figlia, sto per piangere - hortomvso : Fra poco nasce la figlia di Alessandro bastoni e la Camilla aaa - perezcarni : RT @Gazzetta_it: Tutto Bastoni: i tatuaggi, l'NBA, le figurine, la moda con la sua Camilla e la bimba in arrivo - Gazzetta_it : Tutto Bastoni: i tatuaggi, l'NBA, le figurine, la moda con la sua Camilla e la bimba in arrivo - MarioAlbanese7 : Il modo migliore per iniziare l'anno: un gol e una vittoria' il messaggio Bastoni, al termine della gara con la Laz… -