Bassetti: basta con i report quotidiani, mettono solo ansia. Costa: soffermarsi sui ricoveri (Di martedì 11 gennaio 2022) «Questa modalità di gestione del covid deve cambiare. Non dobbiamo continuare a contare come malati di covid quelli che vengono ricoverati per un braccio rotto e risultano positivi al tampone. Bisogna... Leggi su feedpress.me (Di martedì 11 gennaio 2022) «Questa modalità di gestione del covid deve cambiare. Non dobbiamo continuare a contare come malati di covid quelli che vengono ricoverati per un braccio rotto e risultano positivi al tampone. Bisogna...

Advertising

Agenzia_Ansa : Bassetti: 'Basta col report giornaliero, mette solo ansia'. 'Importante sapere quanti in ospedale con polmonite da… - Adnkronos : 'Basta #tamponi o l'Italia va in #lockdown', l’allarme di Bassetti. - lori_gianna : RT @Agenzia_Ansa: Bassetti: 'Basta col report giornaliero, mette solo ansia'. 'Importante sapere quanti in ospedale con polmonite da Covid'… - infoitsalute : Bassetti: «Ora è endemia, l'Italia faccia come la Spagna. E basta col report quotidiano, mette solo ansia» - andreaschiroli : [E viva DIO!] Bassetti: 'Basta col report giornaliero, mette solo ansia' - Cronaca - ANSA -