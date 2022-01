Avanti un altro oggi, gioco finale 11 gennaio 2022: Valentina (Video) (Di martedì 11 gennaio 2022) Il gioco finale di Avanti un altro di oggi, 10 gennaio 2022, ha visto contendersi il montepremi finale di 120.000 euro da Valentina Calamano, 31enne di Villanuova d’Albenga (Savona), infermiera pediatrica e medico specializzanda in Medicina Legale. Avanti un altro, il gioco finale Nel gioco finale, che consiste nel dare tra le due opzioni di risposta quella sbagliata in 150 secondi, Valentina ha perso 29.000 euro. Il gioco, infatti, prevede che giunti a trenta secondi dalla scadenza del tempo il concorrente possa toccare una colonna di luce che si accende, congelando così il montepremi rimasto (e che, ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 11 gennaio 2022) Ildiundi, 10, ha visto contendersi il montepremidi 120.000 euro daCalamano, 31enne di Villanuova d’Albenga (Savona), infermiera pediatrica e medico specializzanda in Medicina Legale.un, ilNel, che consiste nel dare tra le due opzioni di risposta quella sbagliata in 150 secondi,ha perso 29.000 euro. Il, infatti, prevede che giunti a trenta secondi dalla scadenza del tempo il concorrente possa toccare una colonna di luce che si accende, congelando così il montepremi rimasto (e che, ...

