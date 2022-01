Australian Open 2022, l’incognita Camila Giorgi: debutto stagionale senza aver disputato partite (Di martedì 11 gennaio 2022) L’Italia del tennis potrà contare su Camila Giorgi agli Australian Open 2022. La marchigiana sarà presente nel primo del Slam dell’anno e a dare conferma della sua partecipazione è stata lei stessa con una storia sul suo profilo Instagram, in cui ha annunciato il suo arrivo a Melbourne con alcune foto della città Australiana. Nelle ultime settimane non erano arrivate notizie sul conto della marchigiana, che aveva annunciato il suo forfait improvvisamente dal torneo WTA che si disputava proprio a Melbourne sugli stessi campi del primo Slam dell’anno. Giorgi è attualmente la numero 33 del mondo, ma grazie anche ad alcune assenze è praticamente certa di essere testa di serie agli Australian Open e quindi con la possibilità di ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) L’Italia del tennis potrà contare suagli. La marchigiana sarà presente nel primo del Slam dell’anno e a dare conferma della sua partecipazione è stata lei stessa con una storia sul suo profilo Instagram, in cui ha annunciato il suo arrivo a Melbourne con alcune foto della cittàa. Nelle ultime settimane non erano arrivate notizie sul conto della marchigiana, che aveva annunciato il suo forfait improvvisamente dal torneo WTA che si disputava proprio a Melbourne sugli stessi campi del primo Slam dell’anno.è attualmente la numero 33 del mondo, ma grazie anche ad alcune assenze è praticamente certa di essere testa di serie aglie quindi con la possibilità di ...

Advertising

MediasetTgcom24 : AUSTRALIA: Djokovic vince la causa: potrà giocare gli Australian Open - Adnkronos : #Djokovic può rimanere in #Australia e giocare gli Australian Open. #ultimora #covid - MediasetTgcom24 : Djokovic, giudice australiano annulla la revoca del visto: potrà giocare gli Australian Open #djokovic… - GIANNIBRA : RT @ilmessaggeroit: Pietrangeli su Djokovic: «Se arrivasse ok agli Australian Open, gli altri tennisti dovrebbero scioperare» - romi_andrio : RT @Eurosport_IT: ?? Altri problemi per Djokovic: l'Australian Border Force sospetta che abbia rilasciato 'false dichiarazioni' sui document… -