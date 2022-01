Antonio Giuliano: “Non cambio idea, le scuole restano chiuse” (Di martedì 11 gennaio 2022) di Monica De Santis “Nessun passo indietro: le scuole a Giffoni Valle Piana resteranno chiuse”. Resta fermo sulla sua posizione il sindaco?Antonio?Giuliano, che precisa come lo scorso venerdì decise di assumersi “La responsabilità di chiudere le scuole, alla luce della situazione epidemiologica nella nostra Città. Una decisione che difendo con forza, consapevole della necessità di tutelare la salute pubblica, ed in particolar modo quella dei bambini. Pertanto, in linea con l’Ordinanza Sindacale, le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse fino al prossimo 22 gennaio. – ha detto ancora Giuliano – Purtroppo, per quanto la scuola si sia dimostrata un posto sicuro, superando senza difficoltà varie positività riscontrate nel pieno rispetto dei vari ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 11 gennaio 2022) di Monica De Santis “Nessun passo indietro: lea Giffoni Valle Piana resteranno”. Resta fermo sulla sua posizione il sindaco?, che precisa come lo scorso venerdì decise di assumersi “La responsabilità di chiudere le, alla luce della situazione epidemiologica nella nostra Città. Una decisione che difendo con forza, consapevole della necessità di tutelare la salute pubblica, ed in particolar modo quella dei bambini. Pertanto, in linea con l’Ordinanza Sindacale, ledi ogni ordine e grado resterannofino al prossimo 22 gennaio. – ha detto ancora– Purtroppo, per quanto la scuola si sia dimostrata un posto sicuro, superando senza difficoltà varie positività riscontrate nel pieno rispetto dei vari ...

