Anche Station 19 rinnovato per la stagione 6, arriva la famiglia DeLuca-Bishop? (Di martedì 11 gennaio 2022) Anche Station 19 rinnovato per un’altra stagione, la sesta, su ABC: lo spin-off di Grey’s Anatomy tornerà insieme alla serie madre nel giovedì della rete Anche nel palinsesto 2022/2023. I due format guidati dalla showrunner Krista Vernoff sono stati confermati a ventiquattr’ore di distanza e con largo anticipo rispetto al solito. Con Station 19 rinnovato per una sesta stagione, si rinnova Anche il sodalizio con Grey’s Anatomy, che a sua volta ha appena ottenuto una conferma per la stagione 19: ciò vuol dire ancora nuovi crossover e personaggi che attraversano entrambe le serie, muovendosi tra le emergenze dei pompieri di Seattle e quelle dei medici del Grey Sloan Memorial Hospital. Le “maggiori opportunità di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 11 gennaio 2022)19per un’altra, la sesta, su ABC: lo spin-off di Grey’s Anatomy tornerà insieme alla serie madre nel giovedì della retenel palinsesto 2022/2023. I due format guidati dalla showrunner Krista Vernoff sono stati confermati a ventiquattr’ore di distanza e con largo anticipo rispetto al solito. Con19per una sesta, si rinnovail sodalizio con Grey’s Anatomy, che a sua volta ha appena ottenuto una conferma per la19: ciò vuol dire ancora nuovi crossover e personaggi che attraversano entrambe le serie, muovendosi tra le emergenze dei pompieri di Seattle e quelle dei medici del Grey Sloan Memorial Hospital. Le “maggiori opportunità di ...

