Alessia Quarto di C’è Posta per Te: «Ecco perché ho usato la frase ‘la tiene d’oro’» (Di martedì 11 gennaio 2022) Alessia Quarto è la 29enne di Boscoreale protagonista della prima puntata di stagione di C'è Posta per te. La sua storia di riscatto da un matrimonio fallito in seguito al tradimento del marito Giovanni con la cugina è diventato un simbolo per le donne e non solo. Il pubblico è impazzito per lei e per la sua frase diventata iconica ‘La tiene d'oro‘, riferito alla cugina. "Mia nonna è stata l’artefice del mio modo di parlare", spiega ai microfoni de La Radiazza. "Nasco da una famiglia dove le tradizioni napoletane sono sempre state valorizzate al massimo, sono originaria del centro storico", spiega Alessia che si definisce "la napoletana ‘scugnizza’, ma anche la classica ragazza italiana". Alessia Quarto e Giovanni non sono tornati ... Leggi su howtodofor (Di martedì 11 gennaio 2022)è la 29enne di Boscoreale protagonista della prima puntata di stagione di C'èper te. La sua storia di riscatto da un matrimonio fallito in seguito al tradimento del marito Giovanni con la cugina è diventato un simbolo per le donne e non solo. Il pubblico è impazzito per lei e per la suadiventata iconica ‘Lad'oro‘, riferito alla cugina. "Mia nonna è stata l’artefice del mio modo di parlare", spiega ai microfoni de La Radiazza. "Nasco da una famiglia dove le tradizioni napoletane sono sempre state valorizzate al massimo, sono originaria del centro storico", spiegache si definisce "la napoletana ‘scugnizza’, ma anche la classica ragazza italiana".e Giovanni non sono tornati ...

Advertising

ElleCi_99 : @Gaiar_19 Alessia Quarto - sonomafalda : Alessia Quarto dopo C’è posta per te, tradita dal marito con la cugina d... - infoitcultura : C'è posta per te, Alessia Quarto contro i fake: 'Prendete il mio dolore' - infoitcultura : Alessia Quarto dopo C'è posta per te, le rubano il profilo e la risposta è epica: 'Prendetevi i miei dolori' - infoitcultura : Si spacciano per Alessia Quarto di C’è Posta Per Te, lei: “Prendetevi anche i miei traumi” -