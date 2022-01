Un fronte trasversale prepara le barricate in caso di voto sul Colle col Super Pass (Di lunedì 10 gennaio 2022) Una protesta per chiedere il massimo dell’accessibilità al voto. E pretendere il rispetto delle prerogative parlamentari. C’è chi annuncia una manifestazione di fronte a Montecitorio, ipotizzando addirittura di non votare per il Presidente della Repubblica in segno di protesta. E chi invece, dalla postazione in maggioranza, invia dei messaggi cifrati. Ma l’obiettivo resta lo stesso: l’eventuale introduzione del Super green Pass per accedere in Parlamento farebbe scoppiare il putiferio, mettendo insieme ex del Movimento 5 Stelle con Fratelli d’Italia, ma anche molti parlamentari della Lega e del M5S. D’altra parte, oltre alle ipotesi di ulteriori possibili restrizioni, esiste una certezza: deputati e senatori, che devono raggiungere Roma, hanno l’obbligo di possedere la certificazione rafforzata per spostarsi su mezzi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) Una protesta per chiedere il massimo dell’accessibilità al. E pretendere il rispetto delle prerogative parlamentari. C’è chi annuncia una manifestazione dia Montecitorio, ipotizzando addirittura di non votare per il Presidente della Repubblica in segno di protesta. E chi invece, dalla postazione in maggioranza, invia dei messaggi cifrati. Ma l’obiettivo resta lo stesso: l’eventuale introduzione delgreenper accedere in Parlamento farebbe scoppiare il putiferio, mettendo insieme ex del Movimento 5 Stelle con Fratelli d’Italia, ma anche molti parlamentari della Lega e del M5S. D’altra parte, oltre alle ipotesi di ulteriori possibili restrizioni, esiste una certezza: deputati e senatori, che devono raggiungere Roma, hanno l’obbligo di possedere la certificazione rafforzata per spostarsi su mezzi ...

Ultime Notizie dalla rete : fronte trasversale Un fronte trasversale prepara le barricate in caso di voto sul Colle col Super Pass Tra queste c'è la protesta - fiume di fronte alla Camera, mentre all'interno si voterà per il nuovo capo dello Stato. Il parlamentare sardo, Andrea Vallascas, parte dal generale per entrare nel ...

Quirinale, partita Draghi - Berlusconi? Cosa dicono i sondaggisti Quanto alla possibilità che di fronte un'impasse possa emergere il nome di un outsider al momento ... non c'è un regista che si è assunto il compito di portare al Colle un candidato trasversale che ...

Un fronte trasversale prepara le barricate in caso di voto sul Colle col Super Pass Yahoo Notizie Un fronte trasversale prepara le barricate in caso di voto sul Colle col Super Pass E pretendere il rispetto delle prerogative parlamentari. C’è chi annuncia una manifestazione di fronte a Montecitorio, ipotizzando addirittura di non votare per il Presidente della Repubblica in segno ...

