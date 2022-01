UFFICIALE – Primavera Napoli | slittano altri due turni di campionato

Advertising

JuventusFCYouth : #Under19 | Rinviate a data da destinarsi #ToroJuve e #JuveRoma, rispettivamente valevoli per la quindicesima giorna… - Chiariello_CS : RT @cn1926it: UFFICIALE – Campionato #Primavera, rinviate le prossime due giornate - Inter_Scout : RT @FabioAlampi: #Primavera, UFFICIALE: rinviate a data da destinarsi anche la sedicesima e la diciassettesima giornata di campionato L'In… - fcin1908it : UFFICIALE / Primavera, rinviate due giornate: per l’Inter niente derby col Milan - news24_inter : #InterPrimavera, la #LegaSerieA rinvia due giornate a data da destinarsi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Primavera

Tutto Napoli

... Adidas e Puma, già official sponsor della Lega Nazionale Dilettanti con il pallonedella ... Infine inci sarà una spettacolare Final Eight che a differenza di tutte le precedenti ...La Lega Serie A rende noto tramite un comunicato, il rinvio della 16esima e della 17esima giornata del campionatopreviste per il 15, 16 e 17 gennaio e per il 21, 22, 23 e 24 gennaio. Le due giornate sono rinviate a data da ...TORINO - Il campionato Primavera 1 slitta ancora. Al momento la stagione non riparte, visti i troppi contagi da Covid-19 che riguardano da vicino tutte le società. Lo ha comunicato la Lega Serie A, ch ...Il calciatore dell’Ospedaletti e Dario Daniele, che ha scritto il testo, appaiono nel video girato sulle Alpi Liguri ...