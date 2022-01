Torino, Gemello: «I risultati si vedono. Devo ancora realizzare quello che è successo» (Di lunedì 10 gennaio 2022) Luca Gemello, portiere del Torino, ha debuttato oggi in Serie A nel largo successo sulla Fiorentina: ecco le sue dichiarazioni Ai microfoni di Torino Channel, Luca Gemello ha così parlato del largo successo sulla Fiorentina. EMOZIONI – «Sono tante. Devo ancora realizzare quello che abbiamo fatto. Non immaginavo mai un esordio così. Un 4-0 contro una squadra forte come la Fiorentina è la ciliegina sulla torta sul percorso che sto facendo». ESORDIO DA SOGNO – «Sono molto contento. Farsi trovare pronto non era facile, ma sono contento perché ho avuto un’occasione e Devo ringraziare il mister e i miei compagni. Essere il terzo può destabilizzare ma è una scelta che ho preso con consapevolezza. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Luca, portiere del, ha debuttato oggi in Serie A nel largosulla Fiorentina: ecco le sue dichiarazioni Ai microfoni diChannel, Lucaha così parlato del largosulla Fiorentina. EMOZIONI – «Sono tante.che abbiamo fatto. Non immaginavo mai un esordio così. Un 4-0 contro una squadra forte come la Fiorentina è la ciliegina sulla torta sul percorso che sto facendo». ESORDIO DA SOGNO – «Sono molto contento. Farsi trovare pronto non era facile, ma sono contento perché ho avuto un’occasione eringraziare il mister e i miei compagni. Essere il terzo può destabilizzare ma è una scelta che ho preso con consapevolezza. ...

Advertising

CalcioNews24 : #Torino, le parole del giovane Gemello ??? - CronacheTweet : Fiducia ripiagata da Gemello, che si è fatto trovare pronto nell’unica occasione in cui la Fiorentina si è resa per… - CronacheTweet : Una prima volta dal sapore speciale per Luca #Gemello, il terzo portiere del #Torino che ha esordito in Serie A con… - Toro_News : ???| LE VOCI Le parole di Luca #Gemello al termine di #TorinoFiorentina - tom_freni : Su @DiMarzio, il racconto dell'esordio da sogno di Luca #Gemello con il @TorinoFC_1906.?? #TorinoFiorentina -