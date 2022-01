Theo in laguna: Milan, colpaccio a Venezia. Pioli: 'Squadra ora è matura' (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Milan non tradisce e torna dalla gita in laguna con il sorriso: secco 3 - 0 e bottino pieno. Grazie ai gol di Ibrahimovic e del capitano Theo Hernandez (doppietta), il Diavolo prosegue la sua ... Leggi su leggo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ilnon tradisce e torna dalla gita incon il sorriso: secco 3 - 0 e bottino pieno. Grazie ai gol di Ibrahimovic e del capitanoHernandez (doppietta), il Diavolo prosegue la sua ...

Advertising

Daniele20052013 : Milan, com’è bella Venezia: Ibra e Theo show. Diavolo sempre a -1 dall'Inter - lillydessi : Milan, com’è bella Venezia: Ibra e Theo show, il Diavolo passa in testa - La Gazzetta dello Sport - cbmontello : Che dire un gran bel Milan in Laguna Grande Milan....Theo....Ibra.....tutti E da buon Veneto....dai Venezia che ti… - ArmandaGelsomin : RT @Gazzetta_it: Il Milan passeggia in Laguna: Ibra e Theo show, il Diavolo passa in testa #VeneziaMilan - Fefinho83 : RT @FeliceRaimondo: Milan che espugna la laguna senza difesa titolare e fa sembrare tutto facile. Siamo in fiducia e mettiamo altra legna n… -