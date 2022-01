Super green pass bar e ristoranti, dati e cifre (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ben venga l’obbligo del Super green pass per entrare in bar e ristoranti, sia per la consumazione al banco che per quella al tavolo, al chiuso e all’aperto, se serve a evitare nuove chiusure dei locali. A dirlo all’Adnkronos è il presidente di Fipe-Confcommercio, Lino Enrico Stoppani, nel primo giorno di entrata in vigore delle misure. “L’alternativa a questi provvedimenti – osserva – sarebbe stata la chiusura delle attività. Per cui, se evitano l’aggravamento della situazione e regole ancora più drastiche, li accogliamo, sperando che possano portare dei risultati nel lungo termine”. “Sicuramente – rimarca Stoppani – le misure pongono un problema di tipo organizzativo” ma “il governo è stato chiarissimo sulle regole”. Semmai, evidenzia, “avremmo voluto non avere l’obbligo di fare i controllori della situazione ma se ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ben venga l’obbligo delper entrare in bar e, sia per la consumazione al banco che per quella al tavolo, al chiuso e all’aperto, se serve a evitare nuove chiusure dei locali. A dirlo all’Adnkronos è il presidente di Fipe-Confcommercio, Lino Enrico Stoppani, nel primo giorno di entrata in vigore delle misure. “L’alternativa a questi provvedimenti – osserva – sarebbe stata la chiusura delle attività. Per cui, se evitano l’aggravamento della situazione e regole ancora più drastiche, li accogliamo, sperando che possano portare dei risultati nel lungo termine”. “Sicuramente – rimarca Stoppani – le misure pongono un problema di tipo organizzativo” ma “il governo è stato chiarissimo sulle regole”. Semmai, evidenzia, “avremmo voluto non avere l’obbligo di fare i controllori della situazione ma se ...

