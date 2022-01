Silvia Tortora | morta la figlia di Enzo Tortora | aveva 59 anni

(Di lunedì 10 gennaio 2022)stanotte in una clinica romana: ladiera una giornalista edsposato l'attore francese Philippe Leroy.di, èquesta notte in una clinica romana. La giornalista59lavorato con GiMinoli a Mixer edscritto il soggetto cinematografico del film Un uomo perbene. Era sposata con l'attore francese Philippe Leroy.era nata a Roma il 14 novembre ...

Errorigiudiziar : «Per anni ho cercato di farmi una ragione sul perché e sul percome fosse capitata proprio a lui una sorte così.

Giornalista per tv e carta stampata,, nata a Roma il 14 novembre 1962, è morta questa notte in una clinica romana a 59 anni. Figlia del giornalista e conduttore televisivo Enzo, ha lavorato con Giovanni Minoli a ...Enzoe Gaia, papà e sorella di/ Giornalismo e tv, passione di famiglia E ancora: "Il concetto è che quelli che hanno determinati fattori di rischio se presi nella prima settimana dall'...E’ deceduta Silvia Tortola, figlia del compianto Enzo: aveva soltanto 59 anni. Conosciutissima nel panorama dello show business italiano per essere la figlia dello storico conduttore di Portobello ...Silvia Tortora è stata una famosa giornalista e figlia del celebre conduttore Enzo Tortora. Scopriamo cosa c'è da sapere su di lei.