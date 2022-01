Raggi critica i quotidiani che pubblicano la sua foto in attesa di tampone, ma non dice se è vaccinata. E Salvini la difende (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Oggi alcuni quotidiani hanno rilanciato una fotografia che mi riprende mentre sono in fila, insieme a decine di persone, davanti ad una farmacia in attesa di poter fare un tampone”. L’ex sindaca di Roma Virginia Raggi ha deciso di intervenire su Facebook dopo che, nelle scorse ore, è stata diffusa una sua foto mentre aspettare di farsi testare. “Chiariamo subito due punti: non stavo facendo nulla di illegale e, a differenza di quanto qualcuno vuole insinuare, non ero in “incognito” solo perché indossavo un cappuccio per difendermi dal freddo. Se avessi voluto nascondermi (da cosa poi?) avrei cercato una farmacia senza fila”. Il post è arrivato dopo che, nelle ultime ore, sono arrivate richieste di chiarimento da colleghi e avversari politici: l’ex sindaca non ha mai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Oggi alcunihanno rilanciato unagrafia che mi riprende mentre sono in fila, insieme a decine di persone, davanti ad una farmacia indi poter fare un”. L’ex sindaca di Roma Virginiaha deciso di intervenire su Facebook dopo che, nelle scorse ore, è stata diffusa una suamentre aspettare di farsi testare. “Chiariamo subito due punti: non stavo facendo nulla di illegale e, a differenza di quanto qualcuno vuole insinuare, non ero in “incognito” solo perché indossavo un cappuccio perrmi dal freddo. Se avessi voluto nascondermi (da cosa poi?) avrei cercato una farmacia senza fila”. Il post è arrivato dopo che, nelle ultime ore, sono arrivate richieste di chiarimento da colleghi e avversari politici: l’ex sindaca non ha mai ...

