Parete crolla sui natanti in Brasile. È strage | video (Di lunedì 10 gennaio 2022) È di 7 morti e 23 feriti il drammatico bilancio del crollo di una scogliera precipitata sopra a tre barche di turisti nel lago Furnas nello stato di Minas Gerais in Brasile. E si tratta ancora di un bilancio provvisorio dato che ci sono dei dispersiSquadre di soccorso, tra cui un gruppo di sub e membri della Marina brasiliana, sono intervenute sul posto, tra i turisti in preda al panico per aver assistito impotenti alla scena di un grande frammento di roccia staccarsi da un burrone e precipitare sopra alle tre barche. Leggi su panorama (Di lunedì 10 gennaio 2022) È di 7 morti e 23 feriti il drammatico bilancio del crollo di una scogliera precipitata sopra a tre barche di turisti nel lago Furnas nello stato di Minas Gerais in. E si tratta ancora di un bilancio provvisorio dato che ci sono dei dispersiSquadre di soccorso, tra cui un gruppo di sub e membri della Marina brasiliana, sono intervenute sul posto, tra i turisti in preda al panico per aver assistito impotenti alla scena di un grande frammento di roccia staccarsi da un burrone e precipitare sopra alle tre barche.

