Non mi lasciare | anticipazioni puntata del 17 Gennaio

In arrivo lunedì 17 Gennaio la seconda puntata di Non mi lasciare, in onda su Rai1 Quattro puntate e otto episodi previsti ogni lunedì alle 21.25 su Rai1: Non Mi lasciare è una delle novità del palinsesto Rai. La serie ruota intorno alle vicende di Elena Zonin. Interpretata da Vittoria Puccini, la protagonista è un Vicequestore originario di Venezia fuggita vent'anni prima dalla città lagunare senza dire nulla a nessuno, costretta però a tornarvi a seguito di un misterioso delitto. Ospite la scorsa domenica a "Da Noi a Ruota Libera", Vittoria Puccini ha consegnato al pubblico di RaiUno qualche retroscena sul suo personaggio: "Elena è convinta", ha detto l'attrice diventata famosa soprattutto grazie al melò di Canale 5 Elisa di Rivombrosa: "che dietro le misteriose sparizioni di alcuni bambini ci sia una rete di ...

