No, Pfizer non ha realizzato «37 miliardi di dollari» di profitto nel terzo trimestre del 2021 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il 5 dicembre 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che la casa farmaceutica statunitense Pfizer, nell’ultimo trimestre del 2021, avrebbe avuto un profitto di «37 miliardi di dollari». Si tratta di una notizia falsa. Come hanno ricostruito i colleghi di Associated Press, a inizio novembre 2021 Pfizer ha pubblicato i risultati del terzo trimestre 2021 (cioè dei mesi luglio, agosto e settembre), prevedendo per l’anno 2021 entrate di 36 miliardi di dollari per la vendita delle dosi del vaccino anti-Covid. Questo però non significa che il profitto dell’azienda farmaceutica – che si calcola al ... Leggi su facta.news (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il 5 dicembresu Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che la casa farmaceutica statunitense, nell’ultimodel, avrebbe avuto undi «37di». Si tratta di una notizia falsa. Come hanno ricostruito i colleghi di Associated Press, a inizio novembreha pubblicato i risultati del(cioè dei mesi luglio, agosto e settembre), prevedendo per l’annoentrate di 36diper la vendita delle dosi del vaccino anti-Covid. Questo però non significa che ildell’azienda farmaceutica – che si calcola al ...

