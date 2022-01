Advertising

ilriformista : Aveva 59 anni. “Non è cambiato nulla. Mi aspettavo una riforma del sistema giudiziario, invece non è accaduto. I pr… - TgLa7 : Morta Silvia Tortora giornalista e scrittrice figlia del conduttore televisivo Enzo Tortora #TgLa7 #10gennaio - sole24ore : ?? È morta a Roma #SilviaTortora, figlia di Enzo - christianrocca : RT @ilriformista: Aveva 59 anni. “Non è cambiato nulla. Mi aspettavo una riforma del sistema giudiziario, invece non è accaduto. I processi… - luca_vincis : Apprendo adesso che è morta Silvia Tortora, la figlia del compianto Enzo Tortora, ???? che ha combattuto prima e dopo… -

Ultime Notizie dalla rete : morta Silvia

Si è spenta in una clinica romana, dopo una lunga malattia, la giornalistaTortoraTortora èoggi a Roma, a 59 anni, pochissimi sapevano della sua malattia. Giornalista per la tv (aveva iniziato in Rai, e lavorato a Mixer , La Storia Siamo Noi, Big ) e per la carta ...E'sua figlia, che ha lottato a lungo per cercare la verità. "Non posso andare avanti". La figlia, il dramma di Wilma Goich: uno straziante crollo in diretta tvGiornalista per tv e carta stampata, Silvia Tortora, nata a Roma il 14 novembre 1962, è morta questa notte in una clinica romana a 59 anni. Figlia del giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora, ...Ultime notizie, ultim'ora oggi. Il numero due di Forza Italia, Antonio Tajani, ha svelato di aver avuto il covid pochi giorni fa: le sue parole ...