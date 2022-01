La previsione di Giannelli: "Entro una settimana, 200 mila classi in dad" (Di lunedì 10 gennaio 2022) AGI - La previsione è di "200 mila classi in dad Entro una settimana da oggi". Lo ha detto a Rainews 24 il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli. "Il governo - ha proseguito - ha compiuto una scelta legittima ma io non sono d'accordo". "Non si possono fare affermazioni di principio dicendo che la scuola in presenza è meglio. Perché naturalmente siamo d'accordo, l'abbiamo sempre detto - ha aggiunto Giannelli - ma il punto non è questo. Il punto è che sarebbe stato preferibile rinviare il riEntro in presenza di 2 o 3 settimane allo scopo di raggiungere degli obiettivi che non stati ancora raggiunti e così essere abbastanza sicuri di non chiudere più". "Invece - ha aggiunto - abbiamo riaperto, la pandemia va avanti e i ... Leggi su agi (Di lunedì 10 gennaio 2022) AGI - Laè di "200in dadunada oggi". Lo ha detto a Rainews 24 il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello. "Il governo - ha proseguito - ha compiuto una scelta legittima ma io non sono d'accordo". "Non si possono fare affermazioni di principio dicendo che la scuola in presenza è meglio. Perché naturalmente siamo d'accordo, l'abbiamo sempre detto - ha aggiunto- ma il punto non è questo. Il punto è che sarebbe stato preferibile rinviare il riin presenza di 2 o 3 settimane allo scopo di raggiungere degli obiettivi che non stati ancora raggiunti e così essere abbastanza sicuri di non chiudere più". "Invece - ha aggiunto - abbiamo riaperto, la pandemia va avanti e i ...

Advertising

sulsitodisimone : La previsione di Giannelli: 'Entro una settimana, 200 mila classi in dad' - orizzontescuola : Ritorno in classe, “200mila classi in Dad entro 1 settimana da oggi”. La previsione di Giannelli (ANP) - 34_liss : RT @rtl1025: ?? 'Le previsioni della rivista specializzata Tuttoscuola parlano di 200mila classi in #Dad entro 7 giorni da oggi. Una previsi… - rtl1025 : ?? 'Le previsioni della rivista specializzata Tuttoscuola parlano di 200mila classi in #Dad entro 7 giorni da oggi.… - IrridenteL : RT @DiDimiero: Suola, fosche previsione sui rientri. Giannelli, rappresentante nazionale dei presidi: 'Entro sette giorni 200mila classi in… -