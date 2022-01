Il video choc del tir sull'orlo di un precipizio: l'autista ingannato dal navigatore (Di lunedì 10 gennaio 2022) In Cina, nella contea di Pingshun nella provincia dello Shanxi, c’è una strada tanto suggestiva quanto pericolosa da percorrere in auto o, peggio, con un mezzo pesante. Ma qualche giorno fa un grosso... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 10 gennaio 2022) In Cina, nella contea di Pingshun nella provincia dello Shanxi, c’è una strada tanto suggestiva quanto pericolosa da percorrere in auto o, peggio, con un mezzo pesante. Ma qualche giorno fa un grosso...

Advertising

NicolaPorro : ?? Stranieri. #Violenze sulle donne. Video choc. Ecco quello che i media progressisti non vi dicono sul #capodanno d… - NicolaPorro : ?? #Vaccino ai bimbi, confessione choc in tv. E anche #Fauci fa una ammissione incredibile (VIDEO) ???? - molliangelove : RT @rainbow20202020: Discorso tra Manuel e Lulù (11) L: 'Io in quel momento ero sotto choc' M: 'Io lo capisco ma non voglio una persona che… - carlokarl : RT @NicolaPorro: ?? Stranieri. #Violenze sulle donne. Video choc. Ecco quello che i media progressisti non vi dicono sul #capodanno di #Mila… - Marco_chp1 : RT @NicolaPorro: ?? Stranieri. #Violenze sulle donne. Video choc. Ecco quello che i media progressisti non vi dicono sul #capodanno di #Mila… -