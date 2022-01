Il Genoa naviga a vista: Sheva per ora resta, ma è sempre in bilico (Di lunedì 10 gennaio 2022) Si naviga a vista. Ma, per ora, Andriy Shevchenko resta in sella alla guida del Genoa, probabilmente almeno sino all'ottavo di coppa Italia in programma giovedì sera a San Siro contro il Milan. Dove, ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Si. Ma, per ora, Andriy Shevchenkoin sella alla guida del, probabilmente almeno sino all'ottavo di coppa Italia in programma giovedì sera a San Siro contro il Milan. Dove, ...

Ultime Notizie dalla rete : Genoa naviga Il Genoa naviga a vista: Sheva per ora resta, ma è sempre in bilico Si naviga a vista. Ma, per ora, Andriy Shevchenko resta in sella alla guida del Genoa, probabilmente almeno sino all'ottavo di coppa Italia in programma giovedì sera a San Siro contro il Milan. Dove, in ...

Spezia, Motta sempre in bilico: pronti Maran e Nicola La posizione di Thiago Motta come allenatore dello Spezia è tutt'altro che salda e si naviga a vista in casa aquilotta. Sarà ancora Thiago Motta a guidare lo Spezia nella sfida contro l'...ex Genoa ...

Il Genoa naviga a vista: Sheva per ora resta, ma è sempre in bilico La Gazzetta dello Sport The Day After, Shevchenko fiducia si o fiducia no? Questo il dilemma Tutto ci si poteva attendere ma non che il Genoa non battesse uno Spezia assolutamente alla portata e con una difesa che aveva già incassato moltissime reti. Ed invece anche questo ...

Genoa, Shevchenko: "Spezia? Sfida importantissima" GENOVA - Andriy Shevchenko allenatore del Genoa ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia. Mirino puntato ovviamente sullo Spezia. " Domani è una partita importantissima per noi. In ca ...

