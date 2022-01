GF Vip 6, il gossip bomba: nella Casa entra Luca Onestini? (Di lunedì 10 gennaio 2022) A dare questo gossip bomba è stato come spesso accade Gabriele Parpiglia, che ha spiegato come gli autori del GF Vip 6 siano in contatto con Luca Onestini e starebbero cercando di convincerlo ad entrare nella Casa. “Non è facile, perché per lui si è aperto il mercato spagnolo” ha ammesso Parpiglia, ribadendo comunque che gli autori potrebbero fare carte false per riavere in Casa l’ex tronista di Uomini e Donne, che arrivò secondo al GF Vip 2. Il motivo? Ovviamente la presenza di Soleil Sorge, sua ex ai tempi del talk show di Maria De Filippi, con la quale la storia finì malissimo. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip shock, Katia rivela: “Gli autori mi hanno fatto i complimenti” Parlando con le sue amiche, la Ricciarelli ha ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 10 gennaio 2022) A dare questoè stato come spesso accade Gabriele Parpiglia, che ha spiegato come gli autori del GF Vip 6 siano in contatto cone starebbero cercando di convincerlo adre. “Non è facile, perché per lui si è aperto il mercato spagnolo” ha ammesso Parpiglia, ribadendo comunque che gli autori potrebbero fare carte false per riavere inl’ex tronista di Uomini e Donne, che arrivò secondo al GF Vip 2. Il motivo? Ovviamente la presenza di Soleil Sorge, sua ex ai tempi del talk show di Maria De Filippi, con la quale la storia finì malissimo. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip shock, Katia rivela: “Gli autori mi hanno fatto i complimenti” Parlando con le sue amiche, la Ricciarelli ha ...

